Москвичи требуют возобновления работы ГКБ номер 6

Москвичи протестуют против передачи здания ГКБ номер 6 школе «Летово» и требуют возобновления работы больницы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.

«Закончилась акция около корпуса номер 4 бывшей Городской клинической больницы скорой помощи номер 6, которая 5 лет уже простаивает. Недавно мне ответил заместитель руководителя Департамента городского имущества, что эта больница будет передана школе «Летово», которую возглавляет известный олигарх Вадим Мошкович. Жители крайне возмущены такими планами, они требуют восстановления больницы, что исключительно актуально в наши дни. Они рассчитывают, что господин Мошкович откликнется на призыв не отнимать у них больницу, а содействовать возобновлению ее работы», — сказал он.

С.Митрохин отметил, что жители намерены продолжать подобные акции в виде субботников, пока больница не возобновит свою работу.