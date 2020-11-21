15-й тур чемпионата России по футболу стартует сегодня четырьмя матчами

Центральным из них станет столичное дерби – «Спартак» против «Динамо». Встреча пройдет на «Открытие-Арене» и начнется в 19:00 мск. «Спартак» после 14 туров набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Динамовцы располагаются строчкой ниже с 26 очками. Впервые в истории чемпионатов России между собой сыграют две команды под руководством тренеров из Германии. Действующий чемпион России «Зенит» на выезде сыграет с «Ахматом», «Локомотив» на своем поле примет тульский «Арсенал». В эти минуты «Краснодар» принимает «Тамбов». Идет 1 тайм, счет 1:0.
2020-11-21T14:37:05+03:00
2020-11-21T15:08:16+03:00
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14:37, 21 ноября 2020
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