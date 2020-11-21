Вестибюль станции «Новослободская» кольцевой линии московского метро закрывается сегодня на год

Здесь будут менять эскалаторы. Сама станция будет работать, войти и выйти можно будет через «Менделеевскую» Серпуховско-Тимирязевской линии, сказали в столичном департаменте транспорта. Три эскалатора на «Новослободской «были установлены почти 70 лет назад. Вместо них планируют установить четыре. Также здесь планируют отреставрировать сам вестибюль.