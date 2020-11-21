Российское правительство изменило правила по возмещению затрат туроператоров из-за коронавируса

Согласно поправкам, которые внес премьер-министр Михаил Мишустин, теперь компаниям станут возмещать расходы без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране. Возмещение касается периода с 24 января по 30 марта этого года. Как пояснили в правительстве, правила решено скорректировать, так как изначально субсидии были предназначены только тем туроператорам, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. На деле же туроператоры начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше. Для поддержки туристической отрасли было выделено 3,5 млрд рублей.