Американский суд удовлетворил ходатайство России о приостановке тяжбы с бывшими акционерами ЮКОСа

Они требуют взыскать с Москвы 50 млрд. долларов. Как следует из постановления судьи Берил Хауэл, с которым ознакомилось агентство ТАСС, слушания приостановлены до ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет рассмотрена кассационная жалоба России в Верховном суде Нидерландов. Там проходит параллельный судебный процесс. Слушания в суде округа Колумбия начались еще 4 года назад.