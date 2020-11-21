Американский суд удовлетворил ходатайство России о приостановке тяжбы с бывшими акционерами ЮКОСа

Они требуют взыскать с Москвы 50 млрд. долларов. Как следует из постановления судьи Берил Хауэл, с которым ознакомилось агентство ТАСС, слушания приостановлены до ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет рассмотрена кассационная жалоба России в Верховном суде Нидерландов. Там проходит параллельный судебный процесс. Слушания в суде округа Колумбия начались еще 4 года назад.
2020-11-21T14:36:04+03:00
2020-11-21T14:36:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 21 ноября 2020
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