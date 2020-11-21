ЧП в Петербурге. Местный житель выбросил подростка-инвалида из окна третьего этажа. Как рассказали в региональном управлении СК, ребенок остался жив, медицинскую помощь ему уже оказали. Подозреваемый задержан, против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.