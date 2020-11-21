ЧП в Петербурге. Местный житель выбросил подростка-инвалида из окна третьего этажа. Как рассказали в региональном управлении СК, ребенок остался жив, медицинскую помощь ему уже оказали. Подозреваемый задержан, против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
2020-11-21T14:35:24+03:00
2020-11-21T14:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:35, 21 ноября 2020
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