Троих девятиклассников в Красноярском крае обвинили в терроризме из-за планов взорвать здание ФСБ в компьютерной игре

До этого двое из них задержали за расклейку листовок в поддержку студента МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в нападении на офис «Единой России», пишет интернет-издание Znak. Спецслужбы получили доступ к переписке школьников в социальной сети «Вконтакте». Сетевое издание Baza отмечает, что после угроз, давления и обещаний оба задержанных признали вину. Их посадили под домашний арест, а не признавшего вину подростка отправили в СИЗО.