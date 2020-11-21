Троих девятиклассников в Красноярском крае обвинили в терроризме из-за планов взорвать здание ФСБ в компьютерной игре

До этого двое из них задержали за расклейку листовок в поддержку студента МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в нападении на офис «Единой России», пишет интернет-издание Znak. Спецслужбы получили доступ к переписке школьников в социальной сети «Вконтакте». Сетевое издание Baza отмечает, что после угроз, давления и обещаний оба задержанных признали вину. Их посадили под домашний арест, а не признавшего вину подростка отправили в СИЗО.
2020-11-21T14:34:24+03:00
2020-11-21T14:34:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 21 ноября 2020
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