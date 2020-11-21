Основная часть жалоб россиян во время пандемии связана с отказами в госпитализации или преждевременной выпиской

Основная часть жалоб россиян во время эпидемии коронавируса связана с отказами в госпитализации или преждевременной выпиской. Так, по крайней мере, утверждают юристы проекта «Зона права», организовавшего горячую линию.

Частые формулировки, которые встречаются в обращениях, пишет газета «Коммерсантъ», звучат как «человека выставили на улицу с температурой», «врачи делают неправильную диагностику» или «человек умер дома, скорая не приехала на вызов». Координатор проекта «Зона Права» Булат Мухамеджанов считает, что жалобы выявляют общую проблему: отсутствие единого порядка оказания медицинской помощи в России.

В частности, по данным организации, родственники одного из погибших в Оренбургской области, пролежавшего в больнице месяц, полагают, что врачи давали более благополучные прогнозы, чем реальная ситуация. Житель Ростовской области сообщал, что его отца готовили к выписке, когда у него внезапно поднялась температура и появилась одышка. Он скончался, безуспешно пытаясь связаться с лечащим врачом. Но следователи, отмечают в «Зоне права», отказались возбуждать уголовное дело по факту неоказания своевременной помощи.

Есть и случаи, когда близкие жалуются на случаи преждевременной госпитализации: например, родственники жительницы Одинцова считают, что ее заразили коронавирусом в больнице, поскольку при госпитализации у нее были отрицательные тесты, но при этом отек легких и пневмония. В «Зоне права» при этом говорят, что за первую неделю работы горячей линии получили 22 обращения, хотя ждали, что их будет больше. Некоторые эксперты это связывают, в том числе, с кризисом доверия в обществе относительно ситуации с эпидемией коронавируса.

Власти Москвы, между тем, утверждали, что на горячую линию для москвичей старше 65 лет к 1 октября поступило около 40 тысяч звонков.