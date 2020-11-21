У бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обнаружили заболевание легких

Арестованному кс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу необходимо комплексное обследования состояния здоровья. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«Мы общались с Фургалом в четверг вечером. Ничего утешительного КТ не показало, там есть какой-то очаг в легких, причем врачи не могут сказать, что это конкретно. Единственное, сказали, что нужно, конечно, большое специализированное обследование и предупредили, что если он заразится коронавирусом, то неизвестно, чем все это дело закончится», — сказала она.

Е.Меркачева подчеркнула, что следствие вмешивается в ход лечения экс-губернатора Хабаровского края.

«Очень странно для нас, что следователь давал разрешение на вывоз на КТ и он же запретил комплексное обследование. Вообще непонятно, почему следователь вмешивается в лечение заключенных, у нас ни у одного следователя нет медицинского образования. Мы сейчас наблюдаем все чаще и чаще, что следствие начинает манипулировать здоровьем заключенных. Зачастую так и звучит, что дашь признательные показания, мы разрешим тебя вывезти в больницу», — сказала она.

Член ОНК также добавила, что защита намерена просить перевода Сергея Фургала под домашний арест в связи с состоянием здоровья.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован летом, его обвиняют в причастности к убийствам предпринимателей середины 2000-ных годов. Он вины не признает, в Хабаровском крае проходят акции в его поддержку. В частности, сегодня хабаровчане провели шествие в центре города.