Турция приступает к переброске своих военных в Азербайджан

Они будут участвовать в миротворческой миссии.

Турецкие солдаты уже завершили все подготовительные процедуры, они готовы отправиться на Кавказ в самое ближайшее время. Об этом сообщает государственное агентство «Анадолу» со ссылкой на министра обороны Хулуси Акара. Он подчеркнул, что солдаты поедут выполнять свой долг. Военнослужащие будут задействованы в работе центра по контролю за

соблюдением режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Этот орган Турция создаёт совместно с Россией.

Тем временем министр обороны Сергей Шойгу прилетел сегодня в Ереван, где объявил, что главная задача Москвы сейчас – не допустить дальнейшего кровопролития. Он сказал, что российские миротворцы уже заняли позиции между враждующими сторонами. В общей сложности в Нагорном Карабахе сейчас организовали 23 поста. По словам Шойгу в регионе постепенно восстанавливается мирная жизнь, например туда уже вернулись порядка семи тысяч беженцев.

Азербайджан, Армения и Россия подписали договор о прекращении огня 10-ого ноября. В Баку его называют победным, в то время как руководство Еревана утверждает, что у него не было другого выбора.