Коронавирус подтвердился у старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего

Сообщается, что болезнь протекает без симптомов, сын главы Белого дома самоизолировался. 42-летний Дональд Трамп-младший в день выборов президента участвовал в вечеринке в Белом доме, после которой коронавирусом заразились несколько человек. На снимках с вечеринки видно, что практически ни один из гостей не носил маску. До этого старший сын президента активно участвовал в предвыборной кампании отца.