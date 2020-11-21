Американская администрация усиливает нажим на участников проекта «Северный поток — 2»

Вашингтон контактирует с фирмами и людьми, которым грозят санкции, чтобы уведомить их о последствиях, передает немецкое агентство DPA со ссылкой на собственный источник в Белом доме. По его словам, представители администрации США говорят, что не хотят вводить санкции против европейских компаний и потому дают им возможность выйти из проекта. США добиваются прекращение строительства газопровода из России, поскольку считают, что это усилит влияние Москвы на европейские страны. Правительство Германии не поддерживает санкции. По разным оценкам, сам проект готов на 93-97 процентов.

