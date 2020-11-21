Полиция Украины усиливает меры безопасности в Киеве

Здесь сегодня пройдут мероприятия, приуроченные к 7-й годовщине событий, которые теперь в стране называют Революции достоинства. В администрацию города ранее были поданы несколько заявок, в основном, на проведение мероприятий в центральной части столицы, передает агентство «Интерфакс». Из-за этого в районе проведения акций могут быть введены ограничения и перекрытия.