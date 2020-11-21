Столица Афганистана подверглась обстрелу

По данным местной полиции по Кабулу было выпущено не менее 20 ракет. Они взорвались в разных районах города, в том числе недалеко от дипломатического квартала. Погибли не менее восьми человек, более тридцати получили ранения. В МВД страны говорят, что по предварительным данным, террористы стреляли из грузовика, который смог проехать в сам город, передает агентство Reuters. Нападение произошло на фоне приостановки переговоров между афганскими властями и талибами, которые пытаются договориться о прекращении огня.