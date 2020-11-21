Журналист: Причиной многочисленных аварий во Владивостоке стал ледяной дождь, который шел на протяжении двух дней

Причиной многочисленных аварий во Владивостоке стал ледяной дождь, который шел на протяжении двух дней. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист газеты «Дальневосточные ведомости» Валерия Федоренко.

«Что касается Владивостока, очень тяжелая ситуация была, снега нападало немного, но у нас шел ледяной дождь в четверг и в пятницу. Очень много деревьев обледенели и попадали, большие ветки, очень много повреждений. Плюс ко всему еще провода оледенели и у нас полгорода сидело без воды, света и отопления. До сих пор один очень большой район остается отключенным от благ цивилизации. Огромная часть города просто во тьме. Обещают, конечно, дать воду, свет и прочее. Народ сразу начал паниковать, скупили буквально всю воду в магазинах, где-то хлеб кончился, в магазинах не работал безнал, интернет-провода тоже, к сожалению, не выдержали», — сказала она.

В.Федоренко добавила, что власти Приморья продолжают устранять последствия непогоды.

«Сегодня у нас плюсовая температура, таят сосульки, дорожные службы продолжают свою круглосуточную работу, все уже решается. Власти города организовали пункты временного размещения, где можно получить психологическую помощь или, например, зарядить телефон. Можно остаться там на ночь, можно приехать просто на какое-то время, помыться», — заключила она.

Накануне во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации. Перебои с электроснабжением и подачей тепла наблюдаются с четверга из-за снежного циклона. По данным властей, без света остаются около 180 тысяч жителей региона.