Почти 7 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах

Их безопасность в дороге обеспечили российские миротворцы, сказал сегодня министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с армянским коллегой. Ранее, в разговоре с премьером-Армении Николом Пашиняном Шойгу говорил, что Москва не допустит нового кровопролития в регионе. Сергей Шойгу добавил, что у российской миротворческой миссии есть большой план.

В свою очередь Пашинян сказал, что Армения чувствовала поддержку России в период вооруженного конфликта в Карабахе.

В Карабахе продолжаются столкновения, гарантировать в регионе спокойствие в ближайшее время нельзя. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. «Сейчас начинается миротворческая операция, в Карабах едут довольно значительное количество военнослужащих, миротворцев, техники. Столкновения там есть, бывают перестрелки, есть неурегулированные проблемы с некоторыми пленным, которые остались как минимум у азербайджанской стороны. Но это, как я надеюсь, затухающие элементы того, что произошло. В принципе, исключать такого рода проблемы, иногда провокации, в тех зонах, в которых бывали российские миротворцы, совершенно нельзя. Не думаю, что это будет использовано для каких-то широкомасштабных операций», — сказал он. Политолог добавил, что Армении, России и Азербайджану еще придется дорабатывать соглашение о перемирии и конкретизировать отдельные пункты.