Новый суточный максимум заразившихся коронавирусом зафиксирован в России

И эта цифра, по данным оперативного штаба, вплотную подошла к 25 тысячам. С начала недели в стране максимальный прирост обновляется уже в четвертый раз.

Также свои максимальные результаты обновили Москва и Санкт-Петербург. В столице более 7 тысяч случаев заражения за сутки. В Петербурге почти 2,5 тысячи.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заверил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. Сергей Собянин уверен, что принятые столичным руководством меры сглаживают ситуацию с распространением коронавируса. В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом.

Почти столько же в Санкт-Петербурге, при том, что число жителе северной столицы в разы меньше. За минувшие сутки от covid-19 в Петербурге скончались 70 человек. По официальным данным днём ранее умерших от коронавируса было на семь меньше. По числу новых случаев инфекции, которые регистрируют за сутки, город вышел на второе место после Москвы и в два с половиной раза обогнал Московскую область, которая находится на третьей позиции. Ранее ситуация с коронавирусом в Петербурге вызвала критику со стороны министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Он отметил плохую координацию работы городских чиновников, которые отвечают за медицину. Накануне представитель комитета Смольного по здравоохранению пообещал, что в ближайшие дни врачи начнут выдавать бесплатные лекарства больным с подозрением на коронавирус, которые лечатся дома. Кроме того, медикам разрешили выписывать из клиник пациентов до первого отрицательного теста, что позволяет сократить срок пребывания людей в больницах, В то же время в городе не хватает минимум четырехсот участковых врачей.

Всего в России за сутки умерли 467 человек. Общее число умерших с начала пандемии приближается к 36 тысячам.

Спад заболеваемости может начаться уже в этом году, но с большей вероятностью это случится будущей весной. Такое мнение «Эху Москвы» высказал доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. «Пессимистическое предположение – до марта. Оптимистическое – все-таки в декабре вакцина появится и, если наиболее подверженные группы людей будут тут же вакцинироваться, то это может закончиться пораньше. Но пока я склонен к более пессимистическому прогнозу, снижение в марте все-таки будет более реальным сроком. В марте уже гораздо больше солнца, больше ультрафиолета и это гораздо быстрее убивает вирус на всех поверхностях, которых касаются люди на улицах. Уже хотя бы это будет способствовать уменьшению заражения людей», — сказал он. С.Нетесов добавил, что строгое соблюдение россиянами масочного режима и дезинфекция рук после контакта с потенциально зараженными поверхностями помогут быстрее снизить количество новых случаев заражения вирусом

В оперативном штабе заверяют, что число выписанных пациентов уже четыре дня превышает количество новых случаев заражения.