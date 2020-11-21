ТАСС: Водители со стажем от 5 до 10 лет чаще других становятся виновниками ДТП

Водители со стажем от 5 до 10 лет чаще других становятся виновниками ДТП. К такому выводу пришли специалисты агентства ТАСС после изучения статистики аварий с начала года. Всего с начала года на российских дорогах произошло почти 17,5 тысяч автоаварий по вине тех, кто водит меньше пяти лет. У тех, кто за рулем от 5 до 10 лет – более 18,5 тысяч ДТП. Как отмечает агентство, автовладельцы спустя десять лет, набравшись опыта и осознав цену жизни, начинают осторожней вести себя на дорогах.