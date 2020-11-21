Социальная сеть «Твиттер» намерена передать контроль над страницей президента США демократу Джо Байдену

Это произойдет в начале следующего года после его инаугурации, даже если действующий американский лидер Дональд Трамп не признает своего поражения, сказал представитель интернет-ресурса. Трамп публикует свои заявления по большей части в личной учетной записи, а не в официальном аккаунте президента США. Байдена ранее поздравили с победой лидеры ведущих стран. Россия пока воздерживается от поздравлений. В Кремле говорят, что ждут официального объявления кандидата победителем. Действующий президент США Дональд Трамп поражения на выборах не признает.