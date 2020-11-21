Ручной пересчет голосов в штате Джорджия подтвердил победу здесь кандидата от демократов Джо Байдена

Отрыв победителя от действующего президента Дональда Трампа составил 0,25%. Теперь у штаба главы Белого дома есть пара дней для запроса нового пересчета. В Джорджии, которая предоставляет 16 голосов выборщиков, первые дни после голосования лидировал Трамп. Но по мере обработки бюллетеней его отрыв от Байдена постепенно сокращался, а 6 ноября демократ вырвался вперед. В целом Байден набирает достаточное количество голосов выборщиков для победы. Трамп поражения не признает. Между тем лидеры многих стран уже поздравили с избранием кандидата от демократов.
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