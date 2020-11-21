Около 7 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах

Такую цифру назвал российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Российские миротворцы, добавил он, обеспечили провоз всех колон с беженцами. Шойгу прибыл сегодня в Ереван и уже встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Также в столице республике находятся еще ряд высокопоставленных российских чиновников, среди них – глава МИД Сергей Лавров. В Нагорный Карабах тем временем прибыл первых гуманитарный конвой российского МЧС.
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