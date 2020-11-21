Президент Владимир Путин продлил еще на год действие продовольственного эмбарго

Запрет на ввоз продуктов питания из западных стран, которые ввели санкции против России, был принят 6 лет назад. С тех пор власти его регулярно продлевали. За это время надзорные органы неоднократно отчитывались об уничтожении контрабандной еды, в том числе с применением бульдозеров.