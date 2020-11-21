Международная федерация футбола пожизненно отстранила президента Федерации футбола Гаити

Ив Жан-Барт не сможет заниматься любой футбольной деятельностью из-за обвинений в сексуальном насилии над футболистами. Жертвами домогательств стали, в том числе, несовершеннолетние девушки, отмечают в ФИФА. Таким образом спортивный функционер признан виновным в нарушении кодекса этики международной организации. Он также оштрафован на 1 млн швейцарских франков. Расследование в отношении других представителей Федерации футбола Гаити еще не завершено.