Международная федерация футбола пожизненно отстранила президента Федерации футбола Гаити

Ив Жан-Барт не сможет заниматься любой футбольной деятельностью из-за обвинений в сексуальном насилии над футболистами. Жертвами домогательств стали, в том числе, несовершеннолетние девушки, отмечают в ФИФА. Таким образом спортивный функционер признан виновным в нарушении кодекса этики международной организации. Он также оштрафован на 1 млн швейцарских франков. Расследование в отношении других представителей Федерации футбола Гаити еще не завершено.
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