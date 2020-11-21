Оппозиционный форум «Свободная Россия», который обычно проходил в Вильнюсе, в этом году стартовал в онлайн-формате

Это связано с пандемией коронавируса. В то же время смена формата увеличило долю участников из России, сказал исполнительный директор форума Иван Тютрин. Тютрин добавил, что основная целевая аудитория форума уже традиционно складывается преимущественно из российских активистов и оппозиционеров.