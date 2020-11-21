В Швейцарии прекращают расследование по так называемому «делу Магнитского»

Оно касалось нескольких эпизодов отмывания денег предположительно российскими чиновниками.

Генеральная прокуратура считает оправданным закрытие дела, и стороны процесса уже были оповещены о предстоящем завершении расследования. Об этом со ссылкой на швейцарское ведомство сообщает агентство РИА «Новости». Оно отмечает, что при этом прокуроры намерены конфисковать от одного до четырёх миллионов франков из тех средств, которые находятся под арестом.

Речь идёт о деньгах неназванных лиц, в отношении которых генпрокуратура примерно десять лет назад завела дело после обращения главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Тогда он утверждал, что некие чиновники вывезли из России более трёх миллиардов рублей и попытались отмыть их в Швейцарии. Как пишет газета «Коммерсант», решением о закрытии дела республиканское ведомство фактически признало эту информацию недостоверной, то есть там так и не нашли полноценных доказательств существования преступной схемы.

По данным издания, в руководстве Hermitage Capital это решение прокуратуры назвали «капитуляцией перед русскими». Сам Браудер эту информацию пока не комментировал.

Ранее юристы Юристы Hermitage Capital говорили, что к преступной схеме были причастны фигуранты «дела Магнитского» бывший руководитель московской налоговой инспекции № 28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов. Они по данным адвокатов хотели провести через швейцарские банки около 40-ка миллионов долларов.