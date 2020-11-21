Очередные максимумы заболеваемости коронавирусом зафиксированы в России

По всей стране общий суточный прирост уже вплотную приблизился к 25 тысячам человек.

Четвертый раз за эту неделю оперативный штаб фиксирует наибольшее число новых случаев COVID-19 с начала эпидемии. В Москве суточное число заболевших колебалось день ото дня, но сегодня оказалось свыше 7 тысяч 150 человек – такого в Москве еще не было. Тенденция на рост заболеваемости и обновление максимальных значений сохраняется и в Санкт-Петербурге, где за день выявили уже почти 2,5 тысячи заразившихся коронавирусом. Более 900 новых случаев – в Подмосковье, следом по приросту идут Нижегородская и Свердловская области, Карелия, а также Красноярский край и Архангельская область.

Выздоровело за сутки свыше 26 тысяч человек – это тоже максимум за все время эпидемии. Оперативный штаб рапортует о том, что число излечившихся уже четыре дня превышает количество новых случаев заболевания. Впрочем, суточный показатель умерших, по данным оперативного штаба, также достиг максимальных значений – 467 человек, из них чуть менее трети приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Общее число заболевших коронавирусом в России за все время эпидемии превышает 2 млн человек.