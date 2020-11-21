Первый снежный покров образовался в Москве, говорят в столичном метеобюро. Его высота в некоторых районах достигает 5 см, передает агентство «Интерфакс». Накануне вечером в столице начался снегопад, кое-где с метелью. В столичной мэрии заверяли, что коммунальные службы приступили к проведению противогололедной обработке проезжей части, на отдельных участках МКАД организовали дежурство тягачей. На дороги вышла коммунальная техника. По прогнозу, небольшой снег возможен и сегодня днем.