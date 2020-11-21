Российские водители с нового года будут сами комплектовать автомобильную аптечку

Наборы, которые были выпущены раньше, можно использовать продавать еще пяти лет, передает агентство ТАСС. Автовладельцы в то же время должны будут формировать свои аптечки в соответствии с перечнем, который утвердило министерство. Минздрав предложил внести изменения в состав автомобильных аптечек минувшим летом. Из нее решили убрать бинты малого размера, заменить узкий лейкопластырь широким. Также по новым правилам в набор первой помощи для машины должны войти две медицинские маски, упаковка стерильных салфеток, большие стерильные бинты, и пара медицинских перчаток.