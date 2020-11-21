До семи выросло число погибших от отравления антисептиком в Якутии

Еще двое остаются в коме, говорят следователи. В среду, по данным властей, жители одного из сел купили в магазине 5-литровую канистру с кожным антисептиком для обработки рук и выпили его. Трое умерли сразу, еще четверо были госпитализированы и скончались в больнице. Сейчас проводится проверка в отношении производителя препарата.