До семи выросло число погибших от отравления антисептиком в Якутии

Еще двое остаются в коме, говорят следователи. В среду, по данным властей, жители одного из сел купили в магазине 5-литровую канистру с кожным антисептиком для обработки рук и выпили его. Трое умерли сразу, еще четверо были госпитализированы и скончались в больнице. Сейчас проводится проверка в отношении производителя препарата.
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