Жителям Москвы с сегодняшнего дня начнут отправлять СМС с результатами теста на коронавирус

Вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата. Если по какой-то причине проведенное исследование не позволило определить, болеет ли человек коронавирусом, его попросят пересдать анализ. Медицинские работники, напомнила Ракова, берут анализы в городских поликлиниках, больницах, при посещении пациента на дому. Новый сервис не распространяется на те анализы, которые берут в частных лабораториях.
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…
Сломать Европу, или Почему Кремль доводит ситуацию вокруг Навального до абсурда Итак, в Кремле понимают, что на самом деле ведут беспроигрышную (пока) игру, ничем на самом деле не рискуют, и поэтому можно легко выбрать в качестве дипломатического стиля стилистику «Comedy club», развлекая охочую до зрелищ аудиторию…