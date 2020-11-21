Жителям Москвы с сегодняшнего дня начнут отправлять СМС с результатами теста на коронавирус

Вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата. Если по какой-то причине проведенное исследование не позволило определить, болеет ли человек коронавирусом, его попросят пересдать анализ. Медицинские работники, напомнила Ракова, берут анализы в городских поликлиниках, больницах, при посещении пациента на дому. Новый сервис не распространяется на те анализы, которые берут в частных лабораториях.