В России четвертый раз с начала недели зафиксирован максимум заразившихся коронавирусом за сутки

Эта цифра, по данным оперативного штаба, приближается к 25 тысячам. Почти на 500 человек больше, чем накануне. За минувшие сутки из-за коронавируса в стране скончались 467 человек, общее число умерших приближается к 36 тысячам.

Москва и Санкт-Петербург также показали максимальные результаты. В столице более 7 тысяч случаев заражения за сутки. В Петербурге почти 2,5 тысячи.

В то же время в оперативном штабе говорят, что число выписанных пациентов уже четыре дня превышает количество новых случаев заражения.

