Еще 4 заключенных колонии в Калмыкии задержаны по обвинению в участии в террористическом сообществе

Двое из них стали фигурантами нового уголовного дела сразу после своего освобождения по предыдущим статьям.

Задержанные имеют родственников в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калмыкии – по их месту жительства силовики провели обыски, рассказали в Следственном комитете. Ведомство просит арестовать фигурантов дела. При этом подробности того, какую роль заключенные играли в террористическом сообществе, не уточняются.

Между тем само дело возникло еще в декабре прошлого года. Следствие считает, что на протяжении нескольких лет ячейка боевиков действовала в калмыцкой исправительной колонии №2. Создал ее, как утверждается, еще в 2013 году уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, освободившийся спустя несколько лет и убитый в ходе спецоперации. В сообществе, по данным СК, состояли более 100 осужденных, при этом подозреваемыми и обвиняемыми проходят свыше 40. Ведомство отчитывалось об обнаружении в калмыцкой колонии экстремистской литературы и символики террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России.

Среди обвиняемых по делу о террористической ячейке – начальник колонии №2 в Калмыкии и его заместитель.