Шойгу: Россия не намерена допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе

Россия не намерена допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе. Об этом российский министр обороны Сергей Шойгу сказал армянскому премьеру Николу Пашиняну на встрече в Ереване. По словам Шойгу, теперь предстоит большая работа по налаживанию мирной жизни в Карабахе. В свою очередь Пашинян сказал, что Армения чувствовала поддержку России в период вооруженного конфликта в Карабахе. Вслед за Шойгу в Ереван уже прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он прилетел в составе межведомственной делегации, которая дальше планирует направиться в Баку.