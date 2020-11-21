За последние сутки в России выявлено 24 822 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 23,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 467 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 021 человек.

В Москве зарегистрировали 7168 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге — 2476, в Московской области — 916. Высокие показатели в Нижегородской (451) и Свердловской областях (378), республике Карелия(359) и Красноярском крае (334).

Общее число заразившихся с начала пандемии составляет чуть более 2 млн. 64 тысяч. Умерших – приближается к 36 тысячам.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила ранее, что сейчас во всех регионах наращивается тестирование на коронавирус. При этом, по ее словам, важно выдавать результаты максимально быстро. Попова отметила, что эти рекомендации сложно выполнимы, но регионы обязаны осуществлять их.