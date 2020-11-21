Мост на остров Русский во Владивостоке закрыли из-за непогоды

У сооружения обледенели ванты, возникла угроза падения глыб льда на машины, передает агентство «Интерфакс». Решение о том, когда возобновлять движение по мосту примут к вечеру субботы. Людей с острова планируют перевозить на пароме. На Русском проживают около 5 тысяч человек. Там же располагаются корпуса Дальневосточного федерального университета. Из-за непогоды в Приморском крае, по данным властей, без света остаются около 180 тысяч человек. Перебои с электроснабжением и подачей тепла наблюдаются с четверга, когда на регион обрушился тайфун.
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