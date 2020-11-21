В Хабаровске вновь прошла акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала

Жители города вышли на нее уже двадцатую субботу подряд, передает местный сайт DVHab. Люди собрались на центральной площади напротив здания правительства Хабаровского края, а затем устроили шествие. В акции, по данным портала, приняли участие несколько десятков человек, в администрации Хабаровска говорят о двухстах митингующих. Задержан, по меньшей мере, один протестующий.