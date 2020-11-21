Четверо бывших заключенных колонии в Калмыкии задержаны по делу о террористической организации

Обыски проведены, помимо республики, в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Как следует из материалов дела, больше 7 лет назад уроженец Дагестана, который отбывал наказание в колонии по обвинению в торговле орудием, создал там террористическое сообщество. В него вошли более 100 осужденных. Сам организаторы группы был застрелен 5 лет назад, когда, как сообщали власти, напал на силовиков.
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