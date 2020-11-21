Армения, по словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, чувствовала поддержку России в период войны в Карабахе

Армения, по словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, чувствовала поддержку России в период войны в Нагорном Карабахе. На встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу он отметил, что сейчас республика переживает трудные времена и Ереван рассчитывает на углубление сотрудничества с Москвой. В том числе в сфере безопасности. Вслед за Шойгу в Ереван уже прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он прилетел в составе межведомственной делегации, которая дальше планирует направиться в Баку.