Минобороны республики: Турецкие военные в ближайшее время отправятся в Азербайджан

Турецкие военные в ближайшее время отправятся в Азербайджан, говорят в министерстве обороны республики. По словам главы ведомства, которые приводит агентство Аnadolu, сухопутные войска страны уже завершают подготовку. Ранее в Анкаре объявили, что турецкие военнослужащие будут находиться в соседней республике в течение года. В начале ноября Россия и Турция подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра 11 ноября, он будет осуществлять контроль за соблюдением сторонами конфликта в Карабахе режима прекращения огня. При этом такой центр разместится на территории Азербайджана. В Москве также подчеркивали, что в соглашении о прекращении огня в Нагорном Карабахе говорится только о российских миротворцах.
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