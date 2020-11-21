В Приморье произошла еще одна авария на линии электропередачи

Из-за этого в одном из районов ввели режим ЧС.

Надеждинский и Хасанский районы, которые расположены к западу от Владивостока, этой ночью полностью остались без электричества. Всего там проживают 78 тысяч человек. В правительстве Приморского края сказали, что это произошло из-за нового обрыва ЛЭП. В МЧС уточняют, что авария произошла на территории кладбища. Чиновники пообещали, что ситуацию исправят уже к вечеру. Над этим работают сотрудники Дальневосточной распределительной сетевой компании, казаки и лесоохрана.

Вчера режим Чрезвычайной ситуации ввели по всему Приморскому краю. Проблемы с электричеством, водоснабжением и отоплением начались в регионе в ночь на четверг. Деревья начали падать из-за ледяного дождя, что привело к многочисленным обрывам ЛЭП. Ранее губернатор Олег Кожемяко говорил, что наиболее тяжёлая обстановка сложилась в городах Владивостоке и Артёме, где без электричества остаются более 150-ти тысяч жителей.

Несколько часов назад в РЖД объявили, что прерванное циклоном движение поездов дальнего следование возобновилось. Также, как сообщает агентство «Интерфакс» в администрации Владивостока заверили, что , почти во всех районах города восстановлено водоснабжение.