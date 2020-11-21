Лидеры стран «Двадцатки» примут участие сегодня в саммите группы

Он пройдет в формате видеоконференции. Участие примет и президент России Владимир Путин. Основными темами, как ожидается, будет пандемия коронавируса и преодоление ее последствий, сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отдельных бесед Путина в рамках саммита G20 не планируется, добавил Песков.