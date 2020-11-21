В Швейцарии прекратили расследования дела об отмывании доходов российских чиновников

Его начали 9 лет назад в рамках т.н. «дела Магнитского» после обращения главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Как пишет газета «КоммерсантЪ», швейцарская прокуратура не нашла убедительных доказательств в отношении фигурантов. В фонде Hermitage Capital считают такое решение «капитуляцией перед русскими». Юристы организации утверждали, что швейцарские банки использовались для отмывания около $40 млн. К преступлению, по мнению фонда, были причастны те же люди, кто организовал преследование Сергея Магнитского. В прокуратуре в то же время заметили, что не все средства, которые были арестованы в рамках дела, вернут владельцам. Конфисковать могут от 1 млн до 4 млн франков.
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