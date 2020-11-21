Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре одного из городов американского штата Висконсин

Полиция уже несколько часов ищет злоумышленника.

Стрельба из огнестрельного оружия в торговом центре «Mayfair» близ Милуоки раздалась, когда в Висконсине еще не наступил вечер. Как пишет газета The New York Times, власти полагают, что случившееся было спланированной акцией. Очевидцы рассказали, что слышали, по меньшей мере, две очереди выстрелов. Многие спрятались в складском помещении одного из магазинов торгового центра. По последним данным, ранены 8 человек, среди них один подросток. Погибших нет. К расследованию привлечены, в том числе, сотрудники ФБР. Пока не ясно, как стрелку удалось сбежать из торгового центра. В его администрации, между тем, говорят, что глубоко потрясены случившимся. Из-за стрельбы торговый центр сегодня будет закрыт.

Посольство России в США, тем временем, запросило информацию о том, есть ли россияне среди пострадавших в результате стрельбы в штате Висконсин.