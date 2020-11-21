Reuters: Трамп и его команда готовят новый план по удержанию власти

Президент США Дональд Трамп и его команда, по данным агентства Reuters, готовят новый план по удержанию власти. Сразу три источника агентства говорят, что штаб нынешнего главы Белого дома возлагает надежды на законодательные органы в штатах, которые контролируются республиканцами. В частности, на то, что именно они объявят Трампа победителем выборов. Так, президент уже встретился с республиканцами из законодательного органа штата Мичигана, где команда Трампа пытается в суде оспорить результаты выборов. После этой встречи, законодатели сказали, что не обладают информацией, которая изменила бы итоги президентских выборов в их штате.