Министерство Финансов России рекомендовало настольную игру для повышения уровня финансовой грамотности населения

Об этом говорится в списке материалов, которые ведомство рекомендует к распространению среди жителей 60 регионов, пишет издание РБК. Видеоинструкция к игре «Не в деньгах счастье» и дизайн-макет для печати на принтере есть на сайте, который разработали совместно Минфин и Всемирный банк. Сама игра, как следует из ее описания, адаптирована для школьников 9-13 лет. В число регионов, для которых ведомство решило не рекомендовать игру, вошли Алтайский край, Липецкая и Московская области.
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