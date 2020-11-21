В Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов

В нем участвуют по два кандидата в одномандатных округах, кто три недели назад ни один претендент не смог набрать необходимые 50% голосов. Всего таких кругов набралось 17 из 30. Однако оппозиционные партии отказались от участия во втором туре выборов. Они не согласны с результатами голосования в первом туре. Избирком объявил, что правящая партия «Грузинская мечта» получила чуть более 48% голосов. Сторонники оппозиции планируют сегодня новые акции протеста.