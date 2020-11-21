В Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов

В нем участвуют по два кандидата в одномандатных округах, кто три недели назад ни один претендент не смог набрать необходимые 50% голосов. Всего таких кругов набралось 17 из 30. Однако оппозиционные партии отказались от участия во втором туре выборов. Они не согласны с результатами голосования в первом туре. Избирком объявил, что правящая партия «Грузинская мечта» получила чуть более 48% голосов. Сторонники оппозиции планируют сегодня новые акции протеста.
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…
Сломать Европу, или Почему Кремль доводит ситуацию вокруг Навального до абсурда Итак, в Кремле понимают, что на самом деле ведут беспроигрышную (пока) игру, ничем на самом деле не рискуют, и поэтому можно легко выбрать в качестве дипломатического стиля стилистику «Comedy club», развлекая охочую до зрелищ аудиторию…