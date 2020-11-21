Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ереван

Сегодня он и члены российской делегации планируют встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передает агентство ТАСС, в ближайшее время в столице республики ждут иностранных дел Сергея Лаврова, а также нескольких вице-премьеров. Российские представители прибыли в Армению после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно спровоцировало антиправительственные выступления в Армении.