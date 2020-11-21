Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ереван

Сегодня он и члены российской делегации планируют встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передает агентство ТАСС, в ближайшее время в столице республики ждут иностранных дел Сергея Лаврова, а также нескольких вице-премьеров. Российские представители прибыли в Армению после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно спровоцировало антиправительственные выступления в Армении.
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…
Сломать Европу, или Почему Кремль доводит ситуацию вокруг Навального до абсурда Итак, в Кремле понимают, что на самом деле ведут беспроигрышную (пока) игру, ничем на самом деле не рискуют, и поэтому можно легко выбрать в качестве дипломатического стиля стилистику «Comedy club», развлекая охочую до зрелищ аудиторию…