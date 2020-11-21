В Калифорнии сегодня вводится комендантский час

Он будет действовать на двух третях территории штата. На усиление мер губернатор вынужден был пойти из-за роста заболеваемости коронавирусом — за последние сутки в регионе выявлено 11 тысяч новых случаев, 106 человек умерло.

Комендантский час вводится в 41 из 58-ми округов Калифорнии, в которых проживает 94 процента населения штата. С 10 вечера до 5 утра жителям нельзя покидать свои дома — только в случае крайней необходимости. При этом можно выгуливать собак, ходить в продуктовый магазин и и забирать из ресторанов еду на вынос. Но любые виды общественных сборищ запрещаются во время комендантского часа. Аналогично меры были введены в Калифорнии в марте, только действовала она на протяжении всего дня, то есть в штате был полноценный локдаун.

В этот раз министр здравоохранения Калифорнии признал, что силой власти штата заставить жителей подчиниться не смогут, поэтому они рассчитывают на партнерство со стороны калифорнийцев в соблюдении комендантского часа. Ограничения введены на месяц, до 21 декабря, то есть комендантский час придется на один из главных американских праздников День Благодарения, который в этом году отмечают 26 ноября. Полиция столицы Калифорнии города Сакраменто заявила, что не собирается ходить по домам жителей и проверять их на предмет сборищ и соблюдения комендантского часа.

По всем Соединенным Штатам продолжает расти заболеваемость коронавирусом, но вакцина может стать доступна американцам уже в середине декабря. В пятницу компания Pfizer подала заявку по получение срочного разрешения от властей на использование препарата, который, как сообщается, успешно прошел испытания.