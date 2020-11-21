«Гринпис России» попросил ГП проверить законность работ по строительству последнего участка Северо-Восточной хорды

«Гринпис России» попросил Генпрокуратуру проверить законность начатых на этой неделе в Москве работ по строительству последнего участка автомобильной Северо-Восточной хорды, который должен связать Открытое и Ярославское шоссе. Об этом «Эху Москвы» сообщил руководитель программы по особо охраняемым территориям Гринпис России Михаил Крейндлин.

Северо-Восточная хорда – 35-километровая автомагистраль, которая должна связать трассу Москва – Санкт-Петербург и Косинскую эстакаду на востоке Москвы. Большая часть этой дороги уже построена. В мэрии Москвы утверждают, что строительство последнего участка началось после получения всей разрешительной документации, пишет газета «Коммерсант».