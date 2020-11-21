Швейцарская прокуратура прекратила расследование о предполагаемом отмывании преступных доходов российских чиновников

Оно было открыто почти десять лет назад с подачи главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера после гибели в 2009 году в СИЗО аудитора фонда Сергея Магнитского. Как сообщили в прокуратуре, дело закрыли в связи с недоказанностью преступления, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на ответ ведомства.

Прокуратура известила руководство Hermitage Capital о прекращении дела. В фонде назвали это «капитуляцией перед русскими», однако в надзорном ведомстве считают решение оправданным. Там отметили, что не все средства, арестованные в рамках дела, будут возвращены владельцам: конфисковать могут от 1 до 4 миллионов франков (это примерно от 83 до 334 миллионов рублей).

Юристы Hermitage Capital утверждали, что швейцарские банки использовались для отмывания около 40 миллионов долларов. К преступлению, по мнению фонда, были причастны фигуранты «дела Магнитского» экс-руководитель московской налоговой инспекции № 28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов. При этом они назывались исполнителями преступной схемы. Основные участники преступной схемы остались в тени.